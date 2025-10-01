Confartigianato: in Sardegna transizione energetica e competitività imprese al centro della High School

La transizione energetica, la competitività e la sostenibilità delle imprese dei territori, ma anche il caro energia, sono al centro della 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, a Domus de Maria (Cagliari).

A illustrare i temi di questa edizione della High School è Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. “Sicuramente le piccole e le medie imprese sono quelle più penalizzate. – sottolinea -.Oggi abbiamo necessità di trovare delle fonti energetiche rinnovabili a un costo che le imprese possano sostenere per essere competitive sia in Europa, sia nel resto del mondo.

La convention è organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia, Caem, CEnPI, Multienergia, dall’1 al 3 ottobre. L’evento riunisce in Sardegna, a Domus de Maria, il management delle Associazioni territoriali del Sistema Confartigianato e i vertici nazionali della Confederazione. Obiettivo fare il punto sui nuovi scenari geopolitici e gli effetti sull’approvvigionamento energetico, sull’impatto economico dei cambiamenti climatici, su fonti rinnovabili e nucleare, sulle strategie per accompagnare artigiani e piccole imprese nella transizione green, nel risparmio sui costi delle bollette, nell’uso efficiente e sostenibile dell’energia.

“I consorzi – spiega Giacomo Meloni- possono avere un ruolo importante: sono un sostegno per le piccole e medie imprese per trovare soluzioni dove il costo dell’energia è troppo alto”.