sabato 20 settembre 2025

Ecofin, Dombrovskis: “Bene l’ambizione dell’Italia di ridurre il deficit sotto il 3% del Pil”

Dombrovskis (AP Photo/Omar Havana)
LaPresse
Il commissario europeo apprezzo l’impegno di Roma sul deficit: riduzione sotto il 3% del Pil potrebbe portare all’abrogazione della procedura per disavanzo eccessivo

Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dell’Italia a ridurre il deficit al di sotto del 3% del Pil entro quest’anno. Durante una conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale a Copenaghen, Dombrovskis ha definito “ambizioso” l’obiettivo fissato dal governo italiano e dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Possibile abrogazione della procedura per disavanzo eccessivo

Dombrovskis ha sottolineato che se l’Italia riuscirà a rispettare il target di deficit, la procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere abrogata in primavera. Normalmente, queste valutazioni vengono effettuate nel contesto del semestre europeo, che offre una revisione delle politiche di bilancio degli Stati membri dell’UE.

Strategia italiana e conferma dell’ambizione

Il governo italiano punta quindi a consolidare i conti pubblici, confermando la volontà di ridurre il deficit sotto la soglia del 3% del Pil. Dombrovskis ha accolto con favore questo approccio, ribadendo l’importanza della disciplina fiscale per garantire stabilità economica e sostenibilità finanziaria.

