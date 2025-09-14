Banche, Giorgetti: "Non abbiamo controllo di Mps come qualcuno pensa"

“Prima di tutto sottolineo che noi non abbiamo il controllo di Mps, come qualcuno erroneamente considera. Noi siamo scesi sotto la percentuale di controllo come richiesto dalla Commissione europea”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc, in corso a Roma.

“È chiaro che il sistema bancario da un lato si deve consolidare tenendo presente quella che è la sfida che arriva e che arriverà con la discesa a valle di colossi come Amazon e altri, che andranno a contendergli un mercato che considerano loro. Dall’altro lato però devono considerare che sono nate in qualche modo per servire l’economia reale, per esserne al fianco. A noi interessa come governo che continuino a fare credito, soprattuto nei confronti di chi ha bisogno, delle piccole e medie imprese”, ha sottolineato poi il titolare del Mef.