Mps, Gros Pietro: "Da italiano mi fa piacere abbia opportunità"

Mps da banca salvata dallo Stato a predatore di Mediobanca? “Io penso che il risanamento di una banca è sempre una bella notizia, anche perché quando una banca va male alle altre banche tocca salvarla, ma in questo caso, trattandosi della più antica banca del mondo, come italiano, mi fa molto piacere che si sia rimessa in sesto e che quindi abbia queste opportunità”. Così Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, risponde ai cronisti a margine del Forum Teha a Cernobbio (Como). “Come sapete – aggiunge Gros Pietro – noi non possiamo effettuare nessuna attività di acquisizione in Italia perché abbiamo già raggiunto i limiti antitrust”.