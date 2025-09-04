Poste, dall’Antitrust via libera all’acquisto del 15% delle azioni di Tim

Via libera dell’Antitrust all’acquisizione del 15% delle azioni di Tim da parte di Poste Italiane. Lo comunica quest’ultima società con una nota. “In merito all’acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di Tim, comunicata all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato lo scorso 21 maggio 2025 (all’esito della quale Poste Italiane detiene il 24,81% delle azioni ordinarie di Tim)”, si legge nella nota, “nella seduta del 3 settembre 2025, l’Antitrust ha deliberato di approvare senza condizioni l’operazione e, dunque, di non procedere all’avvio dell’istruttoria, in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante“.