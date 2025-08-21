Mediobanca, oggi assemblea su Ops su Banca Generali

È convocata per oggi alle 10 l’assemblea degli azionisti di Mediobanca sull’Ops su Banca Generali. L’assemblea è chiamata a esprimersi, per il tramite del rappresentante delegato, l’avvocato Dario Trevisan, sull’offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi lanciata da Piazzetta Cuccia su Banca Generali. È quindi in gioco oggi per Mediobanca la possibilità di lanciare l’offerta sulla banca controllata da Generali Assicurazioni prima che si chiuda l’Ops di Mps su Piazzetta Cuccia, le cui adesioni hanno raggiunto ieri il 19,42%. In caso di voto favorevole degli azionisti di Piazzetta Cuccia all’Ops su Banca Generali, l’offerta potrebbe partire a settembre.



L’assemblea di Mediobanca è chiamata a esprimersi sull’offerta sulla totalità di azioni di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi da corrispondersi interamente in azioni di Assicurazioni Generali, liquidando la partecipazione del 13% detenuta nel Leone. Questa settimana, lunedì, la Bce ha dato l’ok all’operazione con cui Mediobanca intende acquisire Banca Generali per la creazione di un player ‘campione’ del wealth management. L’assemblea odierna è d’obbligo in quanto Piazzetta Cuccia è soggetta alla passivity rule. A ieri sera – a quanto appreso da fonti vicine alla banca – era stato depositato circa il 77-78% del capitale.