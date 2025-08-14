Mfe al 40% di Prosieben, l’offerta va avanti per altre due settimane

Mfe, la holding che controlla Mediaset, è già oltre la soglia del 40% della tedesca Prosieben, di cui da anni il gruppo del Biscione è primo azionista.

Il 18 agosto Bafin, la Consob tedesca, fornirà le cifre, dal giorno successivo e fino al primo settembre si apre la finestra di due settimane per permettere ulteriori adesioni all’offerta totalitaria lanciata a maggio dal gruppo del Ceo Pier Silvio Berlusconi, a cui è seguito il rilancio del prezzo a fino luglio.

Sembra esserci soddisfazione nel Biscione per gli ampi numeri registrati: un successo per il progetto industriale che ha riscontrato la fiducia del mercato.

Ieri, intanto, si è conclusa l’Opa parziale del gruppo ceco Ppf che puntava ad ottenere il 29,9% e si è fermata al 18,3%. A inizio agosto Prosieben ha valutato adeguata l’Offerta italiana, formulando una raccomandazione ad aderire. La raccomandazione, ha spiegato il Cda in quella occasione, “si basa sulla realizzazione di sinergie di costo che richiedono la piena integrazione giuridica di ProSiebenSat.1 in Mfe“.