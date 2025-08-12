AI, Perplexity va a casa Google: offre 34,5 miliardi per Chrome

Si aprono le danze delle acquisizioni nel mondo dell’AI. In Usa, Perplexity va a casa Google e offre 34,5 miliardi per Chrome.

La startup di intelligenza artificiale Perplexity AI ha presentato un’offerta da 34,5 miliardi di dollari per acquisire il browser Chrome di Google. La cifra offerta è superiore all’attuale valutazione di Perplexity. Ma l’azienda ha dichiarato che diversi investitori hanno accettato di sostenere l’operazione.

Perplexity è conosciuta soprattutto per il suo motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale che fornisce agli utenti risposte semplici alle domande, e rimanda direttamente alle fonti originali sul web. Perplexity ha lanciato il mese scorso il proprio browser basato sull’AI chiamato Comet.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva a metà aprile proposto che Google ceda Chrome come parte della causa antitrust che l’azienda ha perso lo scorso anno.