EssilorLuxottica rileva Automation & Robotics per crescita nel settore oftalmico

EssilorLuxottica annuncia l’acquisizione di Automation & Robotics (A&R), azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi automatizzati per il controllo qualità delle lenti da vista, utilizzati sia in ambito industriale sia all’interno dei laboratori oftalmici.

La nota di EssilorLuxottica

“Fondata nel 1983 e con sede in Belgio, A&R è un punto di riferimento nella metrologia ottica avanzata, grazie a tecnologie proprietarie che accompagnano la digitalizzazione dei processi produttivi dei principali player del settore oftalmico – si legge in una nota di EssilorLuxottica – Apprezzata per know-how e capacità di innovazione, l’azienda sviluppa soluzioni che spaziano dai macchinari ad alta precisione ai software all’avanguardia. A&R copre l’intera catena del valore e integra competenze specialistiche in ricerca e sviluppo, progettazione software, produzione, distribuzione e servizi dedicati”.

Milleri: “Integrare soluzioni industriali nel portafoglio è passo avanti verso eccellenza”

“L’integrazione di A&R nel nostro portafoglio di soluzioni industriali rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di eccellenza di EssilorLuxottica nel settore oftalmico – hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica – Con lo stesso spirito di innovazione e di attenzione al dettaglio e alla qualità del servizio, potremo rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze in continua evoluzione nel campo della produzione di lenti oftalmiche, considerate anche categorie di prodotto emergenti come i wearables. L’acquisizione ci permetterà di migliorare la qualità e le performance delle soluzioni oftalmiche e di rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma tecnologica”. “L’acquisizione bolt-on rafforza ulteriormente il modello di business verticalmente integrato di EssilorLuxottica, con l’obiettivo di garantire i più elevati standard di qualità e servizio lungo l’intera catena del valore e a beneficio di tutti gli operatori di mercato”, conclude il gruppo.