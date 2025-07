L’ad di Stellantis Filosa: “Risolveremo ciò che non funziona”

L’ad di Stellantis Antonio Filosa ha commentato i risultati del primo semestre 2025 della società, annunciati martedì. “Le mie prime settimane come ceo hanno riconfermato la mia forte convinzione che riusciremo a risolvere ciò che non funziona in Stellantis sfruttando tutto ciò che funziona bene in Stellantis, a partire dalla forza, dall’energia e dalle idee dei nostri dipendenti, insieme ai nuovi fantastici prodotti che stiamo lanciando sul mercato”.

-13% ricavi a 74,3 mld in I semestre

Il gruppo automobilistico ha registrato ricavi netti pari a 74,3 miliardi di euro, dato in calo del 13% rispetto al primo semestre 2024, principalmente a causa della flessione annua registrata in Nord America e nell’area ‘Enlarged Europe’, parzialmente compensata dalla crescita in Sud America. La perdita netta è stata di 2,3 miliardi di euro, dato che include 3,3 miliardi di euro di oneri netti esclusi dall’Adjusted Operating Income: il dato è in calo rispetto all’utile netto di 5,6 miliardi di euro registrato nel primo semestre 2024. Il Free Cash Flow, sottolinea inoltre Stellantis, è stato pari a 3 miliardi di euro, con il livello di generazione di AOI che è stato più che compensato dalle spese in conto capitale e di ricerca e sviluppo nel primo semestre 2025, mentre la liquidità industriale totale disponibile al 30 giugno 2025 è pari a 47,2 miliardi di euro.

Filosa: “2025 anno difficile ma c’è graduale miglioramento“

“Il 2025 si sta rivelando un anno difficile, ma anche un anno di graduale miglioramento. I segni di progresso sono evidenti se si confronta il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sotto forma di volumi, ricavi netti e Adjusted Operating Income migliorati, nonostante l’intensificarsi delle difficoltà esterne. Il nostro nuovo team dirigenziale, pur essendo realistico riguardo alle sfide, continuerà a prendere le decisioni difficili necessarie per ristabilire una crescita redditizia e risultati significativamente migliori”. Così l’ad di Stellantis, Antonio Filosa, in una dichiarazione relativa ai risultati del primo semestre 2025 della società.

Impatto per 2025 a 1,5 mld euro

Stellantis stima un impatto netto dei dazi per il 2025 di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi di euro sostenuti nel primo semestre del 2025. Lo rende noto la società nell’ambito della presentazione dei risultati economici del primo semestre 2025. Stellantis, inoltre, intende continuare a mantenere “un dialogo intenso con i responsabili politici competenti, proseguendo al contempo la pianificazione di scenari a lungo termine”, si legge nella nota che accompagna i risultati.