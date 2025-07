Banche, Padoan: “Giorgetti su credito non è un monito, ma conferma di quanto facciamo"

Per le banche “non l’ho preso come un monito, certamente per quanto ci riguarda non è un monito, ma una conferma di quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il presidente di UniCredit Pier Carlo Padoan, a margine dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, in corso all’Università Bocconi di Milano, commentando l’invito del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle banche di “fare la loro parte” aumentando il credito a famiglie e imprese. “Mi sembra ovvio che le banche devono fare le banche e le banche lo stanno facendo”, ha concluso l’ex ministro.