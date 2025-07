Si è svolto durante i giorni della 12esima Monaco Energy Boat Challenge (1-5 luglio)

Esplorare il potenziale dei carburanti alternativi nel settore marittimo. Durante i giorni della 12esima Monaco Energy Boat Challenge (1-5 luglio), alla Conferenza sui Carburanti Alternativi di venerdì mattina, diversi attori si sono riuniti per discutere di aspetti tecnologici, sfide e progressi relativi alle soluzioni energetiche marine basate su carburanti alternativi, tra cui idrogeno, metanolo e altre fonti innovative.

L’idrogeno pulito è ancora il punto di partenza quando si tratta di fonti di energia pulita, ma ora è il momento di approfondire ulteriormente il tema per compiere il passo successivo. Al momento, la tecnologia è pronta, ma deve essere accompagnata da infrastrutture, investimenti e una catena di approvvigionamento più ampia. Dal punto di vista infrastrutturale, l’evoluzione potrebbe essere la stessa avvenuta in passato per il petrolio.

“Stiamo esaminando l’intera catena del valore, un po’ come se fosse una conduttura. Forniamo solo un tassello del puzzle, ma è importante. L’ecosistema è costituito da una nave che trasporterà, ad esempio, ammoniaca verde dall’Australia alla Corea al Giappone in grandi quantità. In pratica, aiutiamo gli armatori grazie alla nostra esperienza nella proprietà e nel leasing di grandi unità galleggianti”, ha affermato Philippe Lavagna, Product Account Manager di SBM Offshore. “Diciamo di aver bisogno di una transizione e ci vuole tempo. I miracoli non accadono dall’oggi al domani. Ecco perché ci impegniamo a fornire soluzioni pulite al settore”, ha aggiunto.

“Parlando di energie rinnovabili, se pensiamo alla disponibilità, l’Hvo – combustibile a base di olio vegetale idrogenato – è escluso dalla lista perché non è disponibile su larga scala, e lo stesso vale per il nucleare. Se consideriamo la sicurezza, dobbiamo eliminare l’ammoniaca per gli yacht e le navi passeggeri. Quindi, se prendiamo in considerazione l’idrogeno, dobbiamo anche considerare che è necessaria un’elevata densità energetica per immagazzinarlo a bordo di uno yacht. Pertanto, anche questo è escluso dalla lista. Ecco perché, a mio parere, il metanolo sarà il combustibile del futuro, considerando anche che può essere utilizzato sia per le celle a combustibile che per la combustione”, ha affermato Bernhard Urban, Responsabile Sviluppo e Innovazione di Lurssen.

Condivide l’opinione sui vantaggi del metanolo anche. Il cantiere navale italiano lo scorso anno ha varato un superyacht di 50 metri che utilizza un reformer di celle a combustibile a metanolo ecologico per produrre energia a zero emissioni per il carico alberghiero a bordo. “Ottenere il metanolo non è troppo complicato”, ha sottolineato Bruckner. “È disponibile e il prezzo è molto competitivo. Inoltre, se si vuole essere a zero emissioni di carbonio, escludendo quindi anche le emissioni di CO2, è necessario il metanolo verde. Al momento il metanolo verde in Italia non è disponibile e dobbiamo acquistarlo in Germania, ad esempio, il che significa che dobbiamo spostare un camion da lì per effettuare il rifornimento della cella a combustibile. Questo dimostra che il problema è l’infrastruttura, la disponibilità e la gestione del metanolo, non la tecnologia e il suo utilizzo”, ha sottolineato.

Organizzata dalla Missione per la Transizione Energetica, dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e dallo Yacht Club di Monaco, la sesta edizione della Conferenza sull’Idrogeno e i Combustibili Alternativi è stata l’occasione per mettere in luce la consapevolezza tecnologica e l’innovazione per il settore marittimo e nautico.