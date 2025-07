Una commerciante del centro: “Sta andando bene, non ce lo aspettavamo”

Al via i saldi in tutti i negozi della capitale. Oggi, a Roma, è infatti il primo giorno di sconti: tanta gente in cerca delle migliori occasioni malgrado il caldo torrido. Questo non sembra, però, fermare le compere, così come testimonia una commerciante del centro: “Sta andando bene, non ce lo aspettavamo. Rispetto agli altri anni c’è più movimento”. Tra le persone in cerca di sconti ci sono poi versioni contrastanti. Se c’è chi se la gode: “Ho speso 400 euro, ma va bene sempre, non si piange mai per queste cose” c’è chi preferisce evitare: “Saldi? Male male”, scherzano.

