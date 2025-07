La guida Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) per acquisti sicuri, trasparenti e senza sorprese

Il 5 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi 2025. Un’occasione di risparmio per i consumatori ma anche un terreno fertile per truffe e pratiche scorrette. Per questo è importante seguire alcuni avvertimenti per evitare di cadere in qualche trappola. In proposito Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) ha stilato un decalogo aggiornato di regole da tenere a mente.

Saldi estivi 2025, le 10 regole per non farsi fregare

Chiedi e conserva sempre la prova d’acquisto. Lo scontrino o la ricevuta elettronica non sono un optional, ti servono per esercitare il diritto di garanzia e per eventuali resi o cambi. In mancanza di questo difficilmente potrai far valere i tuoi diritti. Valuta la qualità e la stagionalità. I prodotti in saldo devono essere articoli stagionali, non fondi di magazzino. Se trovi merce fuori moda, danneggiata o usurata, diffida, potrebbe non rappresentare un vero affare: uno sconto non giustifica un acquisto sbagliato. Verifica sempre le condizioni di cambio e reso. Il cambio non è obbligatorio per legge, tranne nei casi di prodotto difettoso. Spesso durante i saldi, i negozi possono decidere di non effettuare cambi sulla merce scontata. Informati prima di acquistare e chiedi chiarezza sulla politica di reso applicata. A differenza dei negozi fisici, per gli acquisti online hai diritto al reso anche durante i saldi. Puoi restituire il prodotto entro 14 giorni dal ricevimento, senza dover dare una motivazione specifica. Per tutte le eccezioni sulla politica di reso, consulta il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). Non dare per scontato di poter provare i capi. Il diritto alla prova in negozio non è garantito per legge. È una facoltà del commerciante. Se non è possibile, prima di acquistare valuta bene taglia, modello e tessuto. Scegli liberamente come pagare. I pagamenti digitali sono un diritto. I commercianti non possono rifiutare pagamenti con carte o bancomat, né imporre costi aggiuntivi. In caso contrario, è possibile segnalare l’irregolarità alle autorità competenti. Controlla la trasparenza dei cartellini. La legge impone che sia indicato il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Attenzione a etichette sovrapposte o poco chiare. Per i prodotti scontati negli e-commerce, il prezzo precedente va mostrato chiaramente accanto a quello scontato, insieme alla percentuale di sconto. Confronta i prezzi prima dei saldi. Se hai puntato un prodotto, annota il prezzo prima dell’inizio degli sconti. Alcuni negozi lo aumentano poco prima dei saldi per poi fingere grandi ribassi. Verifica l’affidabilità degli e-commerce. Acquista solo su siti sicuri (https://), con sede nell’UE, contatti reali e recensioni attendibili. Attenzione a portali poco conosciuti, pubblicità aggressive e valutazioni sospette. La legge obbliga le piattaforme a dichiarare chiaramente se le recensioni provengono da acquirenti verificati, e come viene effettuato il controllo (es. solo chi ha davvero acquistato può recensire). Se questa informazione non è presente, meglio diffidare, potresti trovarti davanti a commenti falsi o manipolati. Diffida delle offerte troppo belle per essere vere. Prezzi eccessivamente bassi potrebbero nascondere prodotti contraffatti, usati o con difetti. Quando il prezzo è troppo lontano dalla media, poniti qualche domanda. Non esitare a farti aiutare. In caso di problemi, rivolgetevi a un’associazione di consumatori. Hai un dubbio? Sei incappato in una truffa o una pratica scorretta? I diritti dei consumatori non vanno in vacanza. Puoi rivolgerti agli sportelli Udicon presenti sul territorio o contattare telefonicamente i nostri uffici: ti aiutiamo a far valere le tue ragioni.

