Confcommercio spiega anche gli obblighi dei commercianti sulla chiarezza dei prezzi e dei relativi sconti

Il 5 luglio è la data scelta per l’inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse.

Quando iniziano i saldi estivi 2025?

Quando iniziano i saldi estivi in Italia e quanto durano? Ecco di seguito la tabella con le date aggiornate regione per regione. Confcommercio fornisce non solo i dati sulle date di inizio e fine ma anche alcuni dettagli sul divieto di promozioni eccezionali prima e dopo i saldi ufficiali.

Calendario saldi estivi 2025 Regione per Regione

Abruzzo 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Basilicata 5 luglio – 2 settembre con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Calabria 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Campania 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Emilia Romagna 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Friuli Venezia Giulia 5 luglio – 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Lazio 5 luglio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Liguria 5 luglio – 18 agosto per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi

Lombardia 5 luglio – 2 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Marche 5 luglio – 1 settembre con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Molise 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi

Piemonte 5 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Puglia 5 luglio – 2 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Sardegna 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi

Sicilia 5 luglio – 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Toscana 5 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Umbria 5 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Valle d’Aosta 5 luglio – 30 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Veneto 5 luglio – 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Gli obblighi dei commercianti sulla chiarezza degli sconti per i saldi estivi 2025

Secondo Concommercio, le regole prevedono per i saldi estivi 2025, come negli anni precedenti, l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. “In particolare, si evidenzia che nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data inizio saldi (Calabria , Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo da considerare e su cui applicare lo sconto durante i saldi dovrà essere quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi” spiega Confcommercio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata