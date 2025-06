Anche le borse europee e Wall Street in territorio positivo dopo l'annuncio

Mercati sollevati dopo l’annuncio della tregua tra Israele e Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Calano fortemente le quotazioni del petrolio e del gas, e anche le borse risultano in rialzo.

Gas in calo dell’11,2% dopo tregua Israele-Iran

I futures per luglio del gas naturale scambiato sull’hub di riferimento europeo, il Ttf di Amsterdam, sono in forte calo dell’11,48% a 35,87 euro al megawattora. Il picco intraday ha toccato 36,46 euro fino a un minimo di 35,3 euro.

Forte discesa anche per il petrolio

Scende di molto in seguito al cessate il fuoco tra Israele e Iran anche la quotazione del petrolio, affievolendosi i timori per una possibile chiusura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Il greggio americano Wti scambia a quota 65,36 dollari al barile (-4,63%), il Brent riporta un calo del 4,67% a 67,23 dollari al barile.

Borse europee in territorio positivo

Borse europee in deciso rialzo dopo l’annuncio della tregua. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l’1,56% a 39.447,67 punti base. Tra i maggiori guadagni a circa un’ora e mezza dalla fine delle contrattazioni ci sono Buzzi (+7,06%), Mps (+6,70%), Mediobanca (+4,62%). In calo i petroliferi: Eni (-2,87%), Tenaris (-2,28%), Saipem (-1,92%). A Francoforte il Dax guadagna l’1,55%, a Parigi il Cac segna un +1,20%. Più contenuto l’aumento del Ftse 100 di Londra (+0,16%). Anche Wall Street ha aperto in rialzo sulla scia del cessate il fuoco: il Dow Jones segna un +0,67%, il Nasdaq guadagna l’1,05%, l’S&P 500 fa +0,69%.

