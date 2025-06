Evento in occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Milano. Impronta: "Serve competenza e visione"

Gruppo MAG riunisce gli operatori del mercato delle assicurazioni. Questo l’obiettivo dell’iniziativa dedicata al settore e promossa dal Gruppo MAG, “primo broker italiano – si rileva – per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale”. Alla base la volontà di voler “rafforzare la connessione tra valori, persone e visioni“, per “condividere l’importanza della relazione e il mestiere dell’assicurazione“.

All’evento – organizzato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Milano – hanno partecipato protagonisti del mercato assicurativo, “rappresentando un significativo momento di confronto, in uno spazio pensato per favorire collaborazione e costruzione di nuove sinergie e obiettivi comuni”.

“Non celebriamo solo l’apertura di una nuova sede ma vogliamo dare competenza, visione e capacità di affrontare insieme le nuove complessità del mercato – dichiara Pierluca Impronta, presidente del Gruppo MAG – siamo convinti che non esistono grandi risultati senza grandi alleanze“.

Il Gruppo MAG – si fa presente – è “uno dei principali broker assicurativi indipendenti in Italia, con oltre 45 anni di esperienza nel settore, un’identità forte e affidabile e una presenza consolidata sia a livello nazionale che internazionale. Con 350 specialisti, 15 aree di specializzazione, 20 sedi in Italia e una a Londra, MAG ha “una presenza organizzata in tre divisioni: corporate, individuals e riassicurazione; si distingue per la sua indipendenza, la profonda conoscenza del mercato italiano e la capacità di offrire soluzioni assicurative innovative e su misura per le Pmi, le grandi aziende e gli enti pubblici”.

