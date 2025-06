Lo ha spiegato ai cronisti, al binario 2 ovest della stazione ferroviaria di Ancona, il direttore Regionale Marche di Trenitalia, Marco Trotta

Turismo e trasporti nelle Marche. “Sulla parte regionale avremo nuovi treni che collegheranno Ancona con Bologna e Ancona con Rimini e Fabriano con Rimini. Questo per fare in modo che per il periodo estivo sia maggiormente servita tutta la costa che è di particolare interesse per il turismo di prossimità. Inoltre, essendo nell’anno giubilare, abbiamo dei collegamenti da Roma per Loreto e viceversa. Questo per permettere di visitare la nostra città giubilare durante l’anno”. Lo ha spiegato ai cronisti, al binario 2 ovest della stazione ferroviaria di Ancona, il direttore Regionale Marche di Trenitalia, Marco Trotta.

Con il cambio orario, dal 15 giugno, ci sarà l’attivazione del Porto Link, “ovvero – ha aggiunto Trotta – un collegamento intermodale che permetterà ai viaggiatori in treno di arrivare alla stazione di Ancona e di raggiungere il porto direttamente con l’utilizzo del trasporto pubblico locale”. Dunque per le Marche ci saranno, per l’estate, 172 collegamenti al giorno, per oltre 58 mila posti offerti, con più di 1.400 posti bici.

