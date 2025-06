Bianca Imbembo _ Ceo Kilesa

Il prezioso accessorio omaggio esclusivo per autorità istituzionali e ospiti d’onore

Il brand italiano di alta pelletteria Kilesa è orgoglioso di presentare ‘Origins’, la speciale borsa in edizione limitata creata per il Padiglione Italia in occasione di Expo 2025 Osaka. Il prezioso accessorio sarà omaggiato in esclusiva alle autorità istituzionali e agli ospiti d’onore, come simbolo dell’eccellenza artigianale e della creatività 100% Made in Italy nel mondo. ‘Origins’ nasce come tributo al tema scelto da Expo Osaka 2025 ‘Progettare la società del futuro per le nostre vite’ e da quello del Padiglione Italia – ‘L’Arte rigenera la Vita’ – e incarna la perfetta armonia tra tradizione e innovazione, valori che da sempre ispirano anche Kilesa. Realizzata interamente a mano da maestri artigiani campani, la borsa combina materiali sostenibili di altissima qualità come la pelle vitello stampa anaconda, il manico in resina marmorizzato e l’interno in camoscino per declinarli in linee eleganti e contemporanee.

Modello dallo stile unico ed esclusivo, ‘Origins’ è caratterizzata dall’inserimento di un elemento d’arte in ottone, realizzato a mano in microfusione, dettaglio curato con estrema precisione, a raccontare una storia di radici profonde e visioni future. Ogni pezzo è numerato, a testimonianza della sua unicità e del suo valore come oggetto da collezione.

“Siamo onorati di poter rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso come Expo Osaka – afferma Bianca Imbembo, Ceo e Direttrice Creativa di Kilesa – Con ‘Origins’ abbiamo voluto creare non solo un accessorio, ma un messaggio: il rispetto per le nostre radici, la valorizzazione dell’artigianalità italiana e uno sguardo rivolto verso un futuro sempre più consapevole e responsabile”.

