Il manager a margine di un evento in Senato

“Mettere mano al Green deal per salvare il mercato delle auto? Assolutamente. Noi siamo per l’ampliamento del parco di tecnologie del Green deal almeno al plug-in hybrid come modalità di educazione all’elettrico, ma soprattutto per garantire la sopravvivenza della industria automobilistica e di tutte le sue filiere”. Così lo Special advisor per l’Europa di BYD Alfredo Altavilla a margine della presentazione del libro “Le grandi ipocrisie sul clima” di Roger Abravanel e Luca D’Agnese in Senato. “Cosa rischiamo se non mettiamo mano al Green deal? Che il mercato dell’auto diventi molto più piccolo di quello che è oggi perché la gente anziché acquistare automobili terrà quelle che ha e così continuerà quell’invecchiamento del parco auto che finora è l’unico risultato che il Green deal ha ottenuto. Da quando è stato emanato il parco auto è invecchiato di circa due anni. Quindi esattamente il contrario dell’obiettivo di riduzione della Co2 che si era posto”, aggiunge il manager.

