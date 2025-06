Il confronto alla conferenza internazionale “Renaissance in Economics”

Che ruolo possono svolgere le Università nel disegnare il futuro dell’educazione? In che modo devono ripensarsi per agire in modo coerente con un nuovo paradigma che metta al centro l’uomo e non più solo il profitto? È questo il tema centrale della seconda sessione plenaria della conferenza internazionale “Renaissance in Economics” in corso all’Università di Firenze, sul quale si sono confrontati il presidente di Anvur, Antonio Uricchio; Roberto Cellini, professore di economia all’Università di Catania e vicepresidente di SIE (Società italiana degli economisti) e la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci.

Il messaggio emerso dal confronto è che le università sono chiamate a un ruolo chiave nel promuovere un nuovo modello economico che metta al centro la persona, la qualità della formazione e l’impatto sociale della ricerca. La conferenza ha riunito centinaia di contributi scientifici e proposte che vengono da circa 150 atenei presenti nel nord e sud del mondo.

