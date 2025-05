Un portavoce del gruppo italo-francese: "I risultati confermano che siamo sulla strada giusta"

Acea, l’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, ha diffuso i dati di aprile sulle immatricolazioni di auto in Europa. Particolarmente negativo il dato di Tesla, che ha dimezzato le vendite di nuove auto rispetto allo stesso mese del 2024. Mentre Stellantis si dice soddisfatta del suo -0,5%. Ecco i dettagli.

Vendite Tesla -52,6%

Le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk ad aprile calano di oltre la metà (-52,6%) rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 11.540 a 5.475 con una quota di mercato che scende dall’1,3 allo 0,6%. Da inizio anno le Tesla vendute sono state 41.677, il 46,1% in meno rispetto allo stesso quadrimestre del 2024, con la quota di mercato che scende dal 2,1 all’1,1%.

Immatricolazioni Stellantis -0,5% ad aprile

Ad aprile Stellantis ha immatricolato nel mercato europeo (Ue+Efta+Uk) 165.826 auto, lo 0,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2024, emerge inoltre dai dati Acea. Invariata la quota di mercato, che si attesta al 15,4%. Nel primo quadrimestre del 2025, le auto Stellantis immatricolate sono state 691.121, il 9,6% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato passa dal 17,1 al 15,5%.

Stellantis: “Risultati aprile in Europa confermano strada giusta”

“I risultati di aprile in Europa confermano che il Gruppo è sulla strada giusta per recuperare il terreno perduto“, dichiara un portavoce di Stellantis. “Per la prima volta nell’anno abbiamo raggiunto, con il 17,3% (+ 0.1pp vs aprile 2024), una quota mercato totale UE30 (PC + CV) superiore a quella di un anno fa. Confermata inoltre la leadership nel segmento delle vetture ibride (15,1%, +4.7pp vs. aprile 2024), già evidenziata al termine del primo quarter”, fa sapere il portavoce. “Resta solidissima la leadership nel mercato dei veicoli commerciali e sul mercato totale di Francia, Italia e Portogallo. Come già sottolineato da Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, il ritorno a una performance positiva in termini di quota mercato ‘è confortata dal trend positivo della raccolta ordini che procede a pieno ritmo e dalla conferma della nostra leadership in un segmento strategico come quello delle vetture ibride, atte ad agevolare la transizione alla mobilità elettrica’”, prosegue.

Stellantis in borsa, -0,71% in avvio di seduta

Dopo la diffusione dei dati sulle immatricolazioni, il titolo Stellantis in borsa ha riportato un calo dello 0,71% in apertura della seduta di martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata