Lo riporta la rivista di settore La Tribuna de Automocion in vista del prossimo cda a giugno

Sempre più forti le voci che vedono Antonio Filosa come candidato designato per diventare il nuovo Ceo di Stellantis e succedere a Carlos Tavares alla guida del gruppo automobilistico italo-francese. Secondo quanto riporta la rivista spagnola di settore specializzata La Tribuna de Automoción, il prescelto in vista del prossimo consiglio di amministrazione di giugno sarebbe proprio il dirigente originario di Napoli. Ma non è ancora chiaro, si legge, se Filosa goda del sostegno in Cda necessario per ottenere l’incarico. Nel caso in cui non venisse approvato, la decisione sul nuovo amministratore delegato sarebbe rinviata a settembre, spiega ancora il sito iberico. Secondo le fonti citate dall’articolo, Filosa gode del sostegno dei membri provenienti dal Gruppo FCA, mentre quelli legati al Gruppo PSA “nutrono delle perplessità”. Inoltre, anche la terza fazione, legata alla Cina in seguito all’integrazione di Leapmotor, non lo avrebbe sostenuto.

Voci su Filosa ceo di Stellantis già lo scorso 9 maggio

Le voci riportate da La Tribuna de Automoción vanno ad aggiungersi a quanto scritto dall’agenzia Bloomberg, lo scorso 9 maggio, citando fonti finanziarie: anche in quel caso la figura scelta come amministratore delegato di Stellantis era identificata con Filosa, l’attuale responsabile operativo per le Americhe del gruppo. Il gruppo guidato da John Elkann aveva confermato in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2025 che il processo di scelta del nuovo ad si sarebbe concluso entro la prima metà dell’anno.

Chi è Antonio Filosa

Antonio Filosa è attualmente Chief Operating Officer (COO) per le Americhe e Chief Quality Officer di Stellantis. Nato a Napoli, ha iniziato il suo percorso professionale nel Gruppo Fiat nel 1999 dopo la laurea magistrale in ingegneria presso il Politecnico di Milano. Da allora ha ricoperto ruoli di sempre crescente responsabilità in ambito produttivo, tra cui:

COO per l’America Latina e membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo FCA dal 2018.

Responsabile dei marchi Alfa Romeo e Maserati per la regione LATAM .

CEO del marchio Jeep dal 2023 .

COO per il Nord America da ottobre 2024.

