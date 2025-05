Lo rivela un'indagine online effettuata da Coldiretti in occasione della ricorrenza che si celebra domenica 11 maggio

Per la Festa della mamma sono piante e fiori il regalo più gettonato, scelto da oltre un italiano su due (52%), precedendo di gran lunga abbigliamento (10%), gioielli (6%) e dolciumi (2%), mentre un 30% non regalerà nulla. È quanto emerge da un’indagine online effettuata sul sito www.Coldiretti.it in occasione della ricorrenza che si celebra domenica 11 maggio.

La primavera offre un’ampissima scelta di varietà

La primavera offre un’ampissima scelta di varietà da regalare: anemoni, bocche di leone, calle, fresie, garofani, gerbere, girasoli, gladioli, iris, gigli, mughetti, narcisi, orchidee, rose, tulipani, violaciocche, fino a cimbidi, buvardie, speronelle, strelitzie, ornitogalli, eustome, gipsofile e persino crisantemi, tradizionalmente identificati con il culto dei morti ma in realtà disponibili anche nella bella stagione, perfetti da inserire nelle composizioni. Ma un’ottima soluzione per i regali è rappresentata anche dal ‘verde che cura’, le piante da interno che aiutano a difendersi dagli effetti dell’inquinamento indoor.

Fiori e salute

Una ricerca promossa da Coldiretti e Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dimostrato come l’introduzione di alcune specifiche varietà come Sansevieria, la Chamadorea, Yucca, Ficus e la Schefflera riduce del 20% le concentrazioni di CO2 e del 15% quelle di polveri sottili Pm2,5.

Fatturato record

Il consiglio per la Festa della mamma è di acquistare fiori e piante di origine nazionale, anche direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica – continua Coldiretti -, per essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori e rispetta l’ambiente e l’occupazione, al contrario di quelli stranieri, spesso coltivati sfruttando il lavoro minorile, come nel caso delle rose del Kenya. A garantire la qualità del verde made in Italy è il lavoro delle 19mila imprese florovivaistiche nazionali impegnate a produrre su una superficie di 30mila ettari, per un fatturato che ha raggiunto la cifra record di 3,3 miliardi di euro.

Festa della mamma, gli eventi a Roma

Il tema della salute è al centro anche di Race for the cure, la manifestazione promossa da Komen Italia, con l’Alto patronato del presidente della Repubblica e il coinvolgimento di Fondazione Campagna Amica, per la raccolta di fondi contro i tumori del seno, che si svolge nel week end a Roma e in altre città italiane. Per l’occasione al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via di San Teodoro 74, saranno regalate rose a tutte le mamme.

