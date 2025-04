Crescono quelle delle amministrazioni centrali, calano gli enti locali. Il ministero dell'Economia controlla il 14,5% delle imprese

Aumentano le partecipate pubbliche soprattutto nelle utility e nei servizi, ma calano quelle degli enti locali. A rivelarlo l’Istat secondo cui nel 2022 è aumentato il numero delle imprese a partecipazione pubblica attive nei settori dell’industria e dei servizi (+1,5%) mentre diminuisce del 5,3% il numero di addetti (839.025). Anche se si riducono del 4,7% le imprese partecipate da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale, continuano a crescere le controllate delle amministrazioni centrali.

Il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) controlla (ovvero ha una partecipazione di maggioranza) nel 14,5% delle imprese, con oltre il 53,9% degli addetti delle imprese a controllo pubblico. Gli addetti delle controllate pubbliche crescono dell’1,4% rispetto al 2021. La produttività media del lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 7,2% rispetto al 2021 e risulta pari a 115.194 euro.

In riferimento alle sole imprese controllate, si individuano 3.592 imprese attive a controllo pubblico, per un totale di 594.617 addetti e una dimensione media di 166 addetti. Il numero di imprese controllate dal Mef continua a crescere (+35,2%), ma continua a ridursi la loro dimensione media. Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato su grandi gruppi, il Mef rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 53,9% di addetti delle controllate pubbliche. Il costo del lavoro per dipendente nelle società a controllo pubblico è pari a 55.571 euro (64.066 euro nel settore industriale e 50.061 euro nel settore dei servizi) mentre la retribuzione lorda per dipendente è 39.704 euro (nel 2021 era 38.897), più elevata nel settore industriale (45.345 euro) rispetto al settore dei servizi (36.061). Il costo del lavoro per dipendente e la la retribuzione lorda presentano valori medi più elevati nelle imprese a controllo pubblico con oltre 500 addetti (rispettivamente 56.621 e 40.510 euro).

