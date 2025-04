Anche oggi vendite in Borsa negli Stati Uniti

I timori relativi ai dazi decisi dal presidente Usa Donald Trump affossano la Borsa in America anche oggi, lunedì 21 aprile. Wall Street ha aperto in calo e ha proseguito in deciso ribasso: dopo due ore di contrattazioni, il Dow Jones riporta un calo del 2,77% a 38.059,59 punti, il Nasdaq segna -3,25% a 15,756,76 punti e l’indice S&P 500 arretra del 2,90% a 5.129,26 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata