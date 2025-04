L'assessore Goffredo Brandoni: “Circa 1000 aziende saranno sostenute nella ricapitalizzazione”

In meno di 48 ore già 20 aziende hanno risposto al bando da 8,2 milioni di euro, aperto da martedì dalla Regione Marche, per sostenere la capitalizzazione delle imprese marchigiane. L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro ‘Diamo credito alle aziende’, che si è tenuto ieri, mercoledì 16 aprile, a Fabriano presso l’Oratorio della Carità, alla presenza dell’assessore regionale al Credito Goffredo Brandoni e della vicepresidente di Svem, Monica Mancini Cilla e di Paolo Mariani, Direttore di Confidi Unico e rappresentante di Credito Futuro Marche. L’evento, promosso dalla Regione Marche con il supporto tecnico operativo di Svem (Sviluppo Europa Marche), ha visto una nutrita partecipazione di imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il bando

Il nuovo bando, per il quale si prevedono circa mille interventi a favore delle pmi, si inserisce all’interno della programmazione regionale 2021-2027, che ha destinato complessivamente 91 milioni di euro al sostegno del credito. “Il confronto diretto con le imprese ci ha fatto capire quanto fosse necessario un intervento volto a favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali e per rafforzare la patrimonializzazione di quelle esistenti”, ha dichiarato Brandoni. Secondo Mancini Cilla “queste misure sono il frutto di un lavoro di ascolto della base per raccogliere esigenze reali e costruire risposte efficaci. È proprio questo il ruolo di Svem nel coordinare e nell’ascoltare del territorio”. In parallelo, grazie alla collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, saranno attivati 60 milioni di euro a tasso agevolato – un punto percentuale sotto i tassi di mercato – cui si aggiungeranno altri 60 milioni messi in campo da un raggruppamento di banche.

5 milioni dalla Regione Marche

La Regione contribuirà con 5 milioni per ridurre i costi di interessi e garanzie, destinando il 20% delle risorse alle imprese turistiche. Un pacchetto ampio e strutturato che guarda anche alla sostenibilità ambientale. È in corso in questi giorni la procedura per selezionare due istituti bancari che gestiranno le risorse BEI, poi sarà emanato il bando rivolto alle imprese per la concessione di contributi della Regione sul costo degli interessi e della garanzia bancaria. Tra i nuovi strumenti spicca un fondo da 20 milioni per la transizione energetica: 14 milioni in finanziamenti a tasso zero e 6 milioni in contributi a fondo perduto, rivolti ad aziende in grado di ridurre almeno del 30% le proprie emissioni di gas serra. Novità in arrivo anche per l’agricoltura: attraverso il Fondo Nuovo Credito, con una dotazione di 7 milioni di euro, saranno sostenuti investimenti produttivi e ambientali in linea con gli interventi SRD01 e SRD02 previsti dal CSR Marche 2023-2027. L’incontro di Fabriano arriva dopo le cinque tappe nei capoluoghi di provincia delle Marche per illustrare le misure e raccogliere eventuali istanze di imprenditori e categorie. Hanno partecipato, insieme all’assessore Brandoni titolare della delega, il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore Chiara Biondi e la consigliera regionale Mirella Battistoni oltre ai tecnici Silvano Bertini, dirigente regionale delle Attività Produttive e Fabio Travagliati, funzionario delle misure del credito della Regione. È stato l’ultimo evento di una serie di iniziative territoriali sulle tematiche del credito alle imprese che hanno visto complessivamente la partecipazione di oltre 500 persone tra cui rappresentanti delle categorie economiche del mondo bancario ed imprenditori.

