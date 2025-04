Si tratta dello scenario del "terremoto", l'ipotesi più grave, con le tariffe al 20%: il settore più impattato sarebbe la manifattura

Confindustria lancia l’allarme: se non saranno scongiurate le ipotesi più gravi di dazi reciprochi tra Stati Uniti ed Europa, la crescita del Pil italiano rischia di essere dimezzata rispetto alle previsioni iniziali, al +0,3% nel 2025. Lo ha detto Alessandro Fontana, direttore del Centro studi dell’associazione di categoria degli industriali italiani, in audizione sul Documento di Finanza Pubblica alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Fontana ha spiegato che le previsioni di Confindustria sul Pil 2025 e 2026 non sono lontane da quelle del Dfp, ma con i dazi al 20% la crescita sarebbe più contenuta: 0,3% nel 2025 e 0,6% nel 2026. Si tratta dello scenario che viene definito del “terremoto dazi” sulle filiere produttive globali.

Confindustria: la manifattura sarebbe il settore più impattato

L’export verso gli Usa ha dato il contributo maggiore all’aumento delle esportazioni italiane negli ultimi 5 anni, sottolinea il Centro Studi di Confindustria: la decisione di Trump sui dazi è storica e comporta una profonda revisione della struttura degli scambi (cresciuti 2,6 volte in 40 anni) e della produzione a livello globale. L’export verso gli Usa attiva il 7% della produzione manifatturiera italiana (circa 90 mld) in modo diretto e indiretto. La manifattura sarebbe il settore più impattato dai dazi, visto che rappresenta il 99,1% dell’export di beni verso gli Usa nel 2024.

