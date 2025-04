In seguito, sarà promossa un’Opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione dell'azienda

La lussemburghese Nuo Octagon, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, ha sottoscritto due contratti di compravendita per l’acquisto, complessivamente, del 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie. Uno è stato sottoscritto con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding, controllate da Francesco Ranzoni, per l’acquisto della totalità delle azioni da lui detenute, pari al 59,002% del capitale sociale, mentre il secondo con Sculptor per l’acquisto della totalità delle azioni Bialetti detenute, pari a circa il 19,565%. In seguito, sarà promossa un’Opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Bialetti, per il successivo delisting dalla Borsa di Milano. Il closing è previsto entro la fine del mese di giugno 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata