I pensionati che hanno i requisiti possono chiedere di accedere ai contributi entro le 12 del 16 aprile 2025

È stato pubblicato a fine marzo sul sito dell’Inps il bando di concorso Estate INPSieme Senior 2025. Si tratta del bando per accedere a un bonus annuale vacanze per i pensionati: ma non resta molto tempo per fare domanda. Ci sono infatti ancora meno di 48 ore: fino alle 12 del 16 aprile. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A chi spetta il bonus vacanze 2025 Estate INPSieme Senior

Il bando di concorso annuale offre la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Il bando è rivolto:

ai pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali , ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;

, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità; ai pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità.

Come e quando fare domanda per Estate INPSieme Senior

La domanda di partecipazione al cosiddetto bonus vacanze 2025 Senior deve essere presentata dalle 12 del 24 marzo 2025 alle 12 del 16 aprile 2025. La domanda – specifica l’Inps nella sua circolare – deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, ricercando il servizio “Portale Prestazioni welfare” e cliccando su “Accedi all’area tematica”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda” e in seguito, su “Presentazione domanda”, cliccare “utilizza il servizio”. Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Senior”. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l’INPS all’uso dei contatti nell’area MyINPS.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



I requisiti per accedere al bonus vacanze 2025

Chi vuole accedere alla domanda per il cosiddetto bonus vacanze 2025 senior (Estate INPSieme Senior) all’atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell’ISEE ordinario. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

L’utente – ricorda l’Inps – deve richiedere la certificazione ISEE 2025. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2025, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.

L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del sito Inps, inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “Online il nuovo Portale unico ISEE” e successivamente “Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l’ISEE attraverso il Portale unico ISEE”.

Gli importi del bonus vacanze 2025 Senior

L’importo massimo di ciascun contributo è di: 800 euro per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia, all’estero o in crociera di durata pari a otto giorni/sette notti; 1.400 euro per il contributo riferito al soggiorno in Italia, all’estero o in crociera di durata pari a quindici giorni /quattordici notti.

L’Inps entro il 15 maggio 2025, tenuto conto della preferenza espressa all’atto di presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e alla Gestione di appartenenza, del numero di eventuali partecipanti al soggiorno, pubblica sul sito internet istituzionale quattro graduatorie.

Per i vincitori, entro il 17 luglio 2025, l’Istituto adotterà il provvedimento amministrativo “propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari al 20% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il 31 luglio 2025”, si legge nella circolare Inps.

