Lagarde: "Strumenti adeguati per garantire la stabilità"

Contro l’effetto dei dazi voluti da Donald Trump, la Bce è pronta a intervenire.

“La Banca centrale europea – afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza al termine della riunione dell’Eurogruppo a Varsavia – sta monitorando la situazione ed è sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione, in passato ha messo a punto gli strumenti e i mezzi adeguati necessari per garantire la stabilità dei prezzi e, naturalmente, la stabilità finanziaria, perché l’una non può prescindere dall’altra”.

