Intesa per accelerare trasformazione digitale per crociere, difesa, infrastrutture e potenziare tecnologie come AI

Nasce Fincantieri Ingenium.

Fincantieri, leader globale nella cantieristica navale ad alta complessità, e Accenture, una delle principali società mondiali di servizi professionali, in una nota annunciano la firma di un accordo per la costituzione in joint-venture di Fincantieri Ingenium. La nuova società – partecipata al 70% da Fincantieri NexTech, controllata del Gruppo Fincantieri, e al 30% da Accenture – nasce dal Protocollo d’Intesa siglato nel luglio 2024 e combina la competenza tecnologica di Fincantieri in ambito navale con le avanzate competenze digitali di Accenture.

Fincantieri Ingenium nasce per accelerare la trasformazione digitale nei settori crocieristico, della difesa e delle infrastrutture portuali. E poi riveste un ruolo chiave nell’implementazione della strategia prevista dal Piano Industriale del Gruppo Fincantieri.

L’obiettivo è quello di potenziare l’offerta di servizi e sistemi digitali basati sulle più moderne tecnologie – tra cui l’Intelligenza Artificiale – ottimizzando l’intera filiera attraverso l’utilizzo dei dati e la trasformazione dei processi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata