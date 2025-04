Una selezione di progetti di studenti del PoliMi e di una rete di circa 40 università

In occasione della Design Week di Milano il PoliMi Design System (Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.Design) presenta “INTERDEPENDENCE: exploring opposites”, un insieme di iniziative per riflettere su come il design interagisca con polarità e dimensioni contrastanti, attraverso una selezione di progetti di studenti del Politecnico di Milano e di una rete di circa 40 università di design di tutto il mondo.

In una società caratterizzata da un crescente senso di polarizzazione, come può il design confrontarsi con gli opposti e con le sfumature tra polarità, per andare verso un cambiamento costruttivo?

INTERDEPENDENCE: exploring opposites

Gli opposti esistono in uno stato di intrinseca interdipendenza: in filosofia, fisica, psicologia e spiritualità, gli opposti sono forze complementari, dove l’una non può esistere senza l’altra. In effetti, le forze opposte si influenzano e si affidano l’una all’altra per creare equilibrio o trasformazione: sono collegate da uno spettro continuo di modi di essere che fondono e riconciliano gli estremi.

L’aumento del divario tra questi opposti può portare a tensioni, incomprensioni e conflitti, rendendo più difficile trovare un terreno comune. Tuttavia, l’interdipendenza tra queste polarità può anche favorire il dibattito, la riflessione e l’evoluzione delle idee, se gestita in modo costruttivo.

Nel Design, queste polarità non sono problemi da risolvere ma dinamiche da gestire.

Gli opposti abbracciano vari ambiti e dimensioni della vita, tra cui: Centro / Confini; Umano / Al di là dell’umano; Artificiale / Naturale; Materialistico / Spirituale; Abilitare / Alleviare; Individuale / Collettivo; Per pochi / Per tutti; Identità / Alterità; Armonia / Discordanza; Obbedienza / Disobbedienza.

Il progetto in tre luoghi di Milano

Con l’obiettivo di esplorare l’interdipendenza degli opposti, il Polimi Design System organizza un evento diffuso, in stretto rapporto con la Design Week e la città, che si svolge in tre sedi principali – Fabbrica del Vapore, Campus Bovisa Durando e SaloneSatellite. Oltre a queste, una costellazione di altre iniziative più piccole sarà diffusa in tutta la città.

Alla Fabbrica del Vapore, INTERDEPENDENCE si presenta come una mostra internazionale che riunisce i progetti degli studenti del Politecnico di Milano e di una selezione di università di design di tutto il mondo. La mostra, attraverso immagini, prototipi e video, presenta numerosi progetti ed è arricchita da un palinsesto di iniziative, tra cui talk, workshop, performance e attività di networking. Tra le varie, si evidenzia la performance audio-visuale partecipativa “Somewere, between”, prodotta da Campo Teatrale, ideata e realizzata da Usine Baug in collaborazione con Pietro Francesco Pingitore (visual artist) e Matrix (New Media Artist – Interactive Sound & Visuals).

Al Campus Bovisa Durando, INTERDEPENDENCE è interpretata attraverso la mostra DesignXDesigners, che presenta i lavori degli studenti dei diversi corsi di studio della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

Al SaloneSatellite, INTERDEPENDENCE è presente con una selezione monografica di otto progetti di design della comunicazione sperimentali e stimolanti, intitolati “Scenari Antropogenici”, che incoraggiano i visitatori a riflettere sul rapporto tra Umano / Al di là dell’umano, e tra Artificiale / Naturale.

L’insieme dei progetti non cerca di fornire risposte o certezze, ma ci sfida a immaginare nuove domande e a ripensare il presente e il futuro.

Ispirata al tema, l’identità visiva di INTERDEPENDENCE 2025 funge da filo conduttore per tutte le sedi, rendendo visivamente il costante flusso di polarità. Allo stesso modo, l’allestimento della mostra, sviluppato con un team interdisciplinare di studenti della Scuola di Design, crea spazi in cui le polarità possono essere esplorate in tutte le loro sfumature.

Materiali grezzi, metalli, reti, colori in bianco e nero, oscurità e luci taglienti, disegnano ambienti drammatici in cui prototipi e video emergono e coinvolgono i visitatori nell’esplorazione delle idee provenienti da tutto il mondo.

“Il design può essere uno strumento di dialogo e di riflessione contro le polarizzazioni. Crediamo nell’importanza di mettere la creatività al servizio di un atteggiamento costruttivo e, come Scuola di Design, promuoviamo costantemente nei nostri studenti una mentalità critica. Valori opposti, in ultima analisi, possono guidare il posizionamento politico e di conseguenza l’azione. Come può il design gestire gli opposti e le polarizzazioni? Come può il design gestire le sfumature tra le polarità?”, spiega Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

“Il nostro Sistema Design ha una lunga tradizione di collaborazioni internazionali. Ora, per il secondo anno, stiamo valorizzando queste connessioni per dare forma a un evento unico durante la Design Week 2025. INTERDEPENDENCE, infatti, esiste grazie alla relazione, costruita nel tempo, con questa vasta rete di scuole”.

