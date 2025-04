Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School lanciano un nuovo percorso didattico

Un master innovativo che nasce dalle aziende: 5 moduli, 4 mesi di formazione e 3 di tirocinio per 20 partecipanti. Assunzione nelle aziende per i migliori studenti. Il Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School annuncia il lancio del Wine Business Program 2025, un nuovo percorso didattico nato per formare giovani talenti destinati a ricoprire ruoli strategici nelle imprese vitivinicole italiane. Il programma è rivolto a laureati e studenti universitari, anche triennali, motivati a costruire una carriera nel mondo del vino.

L’obiettivo è colmare il divario tra accademia e impresa, fornendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Durante l’intera durata del corso gli studenti saranno ospitati a Roma nel campus della Luiss Business School e in strutture individuate dalle aziende durante i tirocini.

“Il progetto – sottolinea Roberta Corrà, Presidente di Italia del Vino – ha lo scopo di formare giovani promettenti, talentuosi, appassionati al mondo del vino che capiscano cosa vuol dire oggi lavorare nel mondo del vino. Dobbiamo rivolgerci al futuro, alle nuove generazioni di manager pensando che il mondo cambia, il mondo imprenditoriale cambia e cambia anche il mondo del vino. Quindi partecipare alla costruzione di questo nuovo profilo per noi è molto importante”.

“Si tratta di un percorso di 37 giornate in cui gli studenti avranno la possibilità di seguire lezioni tanto sul settore quanto sulle competenze manageriali fondamentali oggi e anche fare esperienze pratiche”, spiega Raffaele Oriani, professore della Luiss Business School. “Tutto questo sarà poi completato da un tirocinio curriculare che i ragazzi selezionati potranno svolgere presso le aziende del consorzio con la possibilità per alcuni di loro, una volta superati gli esami, di un contratto a tempo determinato”.

“Questa collaborazione coniuga rigore accademico e applicazione concreta – sottolinea Rita Carisano, Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli, già Direttore di Confindustria Verona –. Con il Wine Business Program 2025 intendiamo formare figure professionali dotate di visione strategica, competenze trasversali e sensibilità verso le dinamiche di innovazione che stanno trasformando il settore vitivinicolo. La partnership con Italia del Vino testimonia il nostro impegno nel rendere la formazione un motore di sviluppo economico e sociale, attraverso percorsi pensati per incidere sul tessuto produttivo in modo tangibile e duraturo ma soprattutto offrendo una reale possibilità di impiego”.

