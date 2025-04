Il presidente della Fed: "Non è nostro compito commentare tali politiche. Piuttosto, valutiamo i loro effetti"

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha parlato in seguito all’introduzione dei dazi da parte di Donald Trump e risposto indirettamente all’appello lanciato dal capo della Casa Bianca riguardo al taglio dei tassi di interesse. “Ci troviamo di fronte a una prospettiva altamente incerta con rischi elevati sia di maggiore disoccupazione che di maggiore inflazione. La nuova Amministrazione è in procinto di implementare cambiamenti politici sostanziali in quattro aree distinte: commercio, immigrazione, politica fiscale e regolamentazione. La nostra politica monetaria è ben posizionata per affrontare i rischi e le incertezze mentre acquisiamo una migliore comprensione dei cambiamenti politici e dei loro probabili effetti sull’economia”, ha detto il numero uno della Banca centrale americana in un discorso preparato per un evento ad Arlington, in Virginia. “Non è nostro compito commentare tali politiche. Piuttosto, valutiamo i loro probabili effetti, osserviamo il comportamento dell’economia e definiamo la politica monetaria in un modo che raggiunga al meglio i nostri obiettivi a doppio mandato”, ha aggiunto.

