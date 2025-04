Nasdaq -1,41%, Dow Jones -0,84% e S&P 500 -1,03%

Wall Street apre in rosso la seduta di scambi nel giorno dell’entrata in vigore dei dazi, voluti dal presidente americano Donald Trump. Il Dow Jones è in ribasso dello 0,84% a 41,636.27 punti; il Nasdaq arretra dell’1,41% a 17,204.55 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno l’1,03% a 5,574.99 punti.

