Nella cittadina emiliana di Boretto è arrivata la fibra ultraveloce con il progetto ‘100% Fibra Vera’ di Open Fiber, principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa.

Boretto è uno dei primi cinque comuni italiani, da Nord a Sud, a promuovere il passaggio dal rame alla connessione di ultima generazione con un’infrastruttura a banda ultra larga, realizzata utilizzando la tecnologia FTTH, Fiber To The Home, la fibra che arriva fino a casa.

A raccontare la sua esperienza di attivazione della fibra ultraveloce, con una riduzione dei costi, un miglioramento nella connessione e altri vantaggi, è un utente Open Fiber che vive a Boretto. “L’installazione tecnica è stata molto facile, i tecnici sono stati solleciti e l’assistenza è stata buona. Il risultato – spiega Carlo Sala – è che adesso quando guardiamo un film non abbiamo più nessuna interruzione e anche nelle video chiamate con mio figlio, che lavora a Pontedera, non abbiamo più interruzioni”. ‘100% Fibra Vera’ prevede una collaborazione con il Comune per ridurre al minimo i tempi di attivazione.

A illustrare l’importanza del progetto è il sindaco di Boretto Andrea Codelupi: “Avere questa connessione è importante, perché la rete Internet è diventata fondamentale in tutte le nostre case e per chi lavora da casa.- sottolinea-. Avere una connessione stabile e veloce permette di aumentare la qualità di vita nel nostro quotidiano. Questo è un progetto su cui contiamo molto perché i piccoli paesi devono cercare di recuperare quel gap che è normale che ci sia con i grandi centri abitati. Il progetto di Open Fiber va proprio in questa direzione”. “Mi auguro che molti cittadini del nostro paese aderiscano a questo progetto, anche perché ci sono alcuni mesi per approfittare del buono messo a disposizione”, conclude il sindaco di Boretto.

Open Fiber ha consegnato a cittadini, imprese e pubblica amministrazione di Boretto un’infrastruttura a banda ultra larga realizzata con una tecnologia in grado di garantire velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo con un segnale stabile e ottimale. Giuseppe Bonanno, Field Manager di Open Fiber a Reggio Emilia, illustra come è avvenuta l’introduzione della fibra ultraveloce con il progetto ‘100% Fibra Vera’: “A Boretto Open Fiber ha consegnato circa 31 chilometri di infrastruttura in fibra ottica collegando circa 2.850 unità immobiliari. – spiega -.Questa nuova struttura ha permesso al Comune di Boretto di ridurre il ‘Digital divide’, il divario digitale, rispetto alle grandi città, consentendo al Comune e alla cittadinanza di avere una rete di ultima tecnologia capace di essere più performante e più vicina ai servizi digitali di ultima generazione”.

“Open Fiber ha anche introdotto il progetto ‘100% Fibra Vera’ che permetterà ai cittadini di avere questa fibra e di attivarla in tempi più rapidi, una tecnologia sostenibile, all’avanguardia e nettamente più performante rispetto alle attuali connessioni in rame”, conclude. Inoltre, chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner entro il primo ottobre 2025 potrà ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card di MediaWorld o in un buono carburante.

