Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell sui dazi: "Incertezza degli effetti su economia americana è elevata"

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse dei Fed Funds al range di 4,25%-4,5% a cui li aveva portati il 18 dicembre. Tutti i membri della Federal Open Market Committee hanno votato a favore della decisione.

Fed taglia previsione Pil Usa al +1,7% nel 2025, +1,8% nel 2026 e 2027

La Federal Reserve stima che il Pil degli Stati Uniti crescerà dell’1,7% nel 2025 e dell’1,8% nel 2026 e 2027. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a dicembre, settembre, e giugno. La stima di dicembre vedeva una crescita del Pil del 2,1% per il 2025, del 2% per il 2026 e dell’1,9% per il 2027.

Si alza stima inflazione Pce al 2,7% nel 2025 e 2,2% nel 2026

L’inflazione Pce negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,7% a fine 2025, in aumento rispetto alla previsione del 2,5% di dicembre. Per il 2026 l’inflazione Pce dovrebbe aumentare del 2,2%. L’inflazione ‘core’ dovrebbe attestarsi al 2,8% nel 2025, in rialzo rispetto al 2,5% stimato a dicembre.

Dazi, Powell: “Incertezza effetti su economia Usa è elevata”

L’amministrazione Trump “è in procinto di attuare cambiamenti politici significativi in quattro aree distinte: commercio, immigrazione, politica fiscale e immigrazione. È l’effetto netto di questi cambiamenti politici che avrà importanza per l’economia e per il percorso della politica monetaria”. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, in conferenza stampa al termine della riunione del Fomc. Powell ha sottolineato che “nonostante i recenti sviluppi in alcune di queste aree, in particolare la politica commerciale, l’incertezza sui cambiamenti e i loro effetti sulle prospettive economiche è elevata”.

