La banca centrale americana: "Progressi verso l'inflazione al 2%, ma resta elevata"

Il Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha deciso di abbassare di 25 punti base i tassi di interesse negli Stati Uniti. La Fed ha stabilito che l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali passa al 4,5%-4.75%, si legge in una nota.

“Progressi sull’inflazione ma resta elevata”

“L’inflazione ha fatto progressi verso l’obiettivo del 2%, ma rimane leggermente elevata“, si legge nel comunicato della Fed sulla decisione. Gli indicatori recenti, continua la nota, “suggeriscono che l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. Dall’inizio dell’anno, le condizioni del mercato del lavoro si sono generalmente allentate e il tasso di disoccupazione è aumentato, pur rimanendo basso”.

Powell: “Passo indietro se Trump lo chiede? No”

Dopo la decisione, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha tenuto una conferenza stampa, in cui gli è stato anche chiesto di un possibile passo indietro in caso di richiesta in tal senso da parte del nuovo presidente eletto degli Usa, Donald Trump. Alla domanda, Powell ha risposto semplicemente: “No”.

