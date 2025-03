“Come garantire che gli impianti e l’infrastruttura ferroviaria continuino ad avere nel tempo le performance per le quali sono stati progettati e realizzati? Un insieme di strumenti diagnostici deve consentire le pratiche di manutenzione. L‘intelligenza artificiale consente di mettere insieme tutte le informazioni che sono raccolte da vari sistemi di misura e di predire in qualche modo quelli che sono i sistemi nel futuro. Questo avviene attraverso algoritmi dell’intelligenza artificiale”. Così Giuseppe Gaudiello, amministratore delegato di Mermec STE, azienda del gruppo Mermec specializzata nel settore della sicurezza ferroviaria, che di recente ha aperto una sede al Centro Direzionale di Napoli.

Intervenuto oggi proprio nel capoluogo partenopeo al Feuromed, Festival euromediterraneo dell’economia, Gaudiello ha spiegato che il gruppo “punta molto sul sito di Napoli per attingere a un serbatoio di intelligenze che riteniamo straordinario. Abbiamo in programma di avere una sorta di open day, un recruitment day in cui, accanto alle posizioni che abbiamo già aperte sull’area, pensiamo di coinvolgere anche l’ateneo ed eventualmente anche l’amministrazione cittadina, per spingere i giovani verso la nostra realtà. Pensiamo che ci siano ottime opportunità per tanti giovani”. “La nostra è una società internazionale, abbiamo sedi non solo in Italia ma anche in Francia e in Germania, ma c’è un tema che è quello di attrarre intelligenze e noi riteniamo che qui a Napoli ci sia l’ecosistema giusto per farlo e per continuare a spingere il progetto di crescita della nostra azienda”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata