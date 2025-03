Scorrimento delle graduatorie e nuove possibilità con per lo sviluppo economico

Nuovi bandi per l’imprenditoria marchigiana a sostegno dell’innovazione e per potenziare la competitività del sistema produttivo. Questi i prossimi interventi che metterà in campo la Regione Marche, con una dotazione complessiva di 18 mln di euro, presentati questa mattina in una conferenza stampa dal presidente Francesco Acquaroli e dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini. L’appuntamento odierno è servito anche ad illustrare le misure intraprese per lo scorrimento delle graduatorie dei precedenti bandi già aperti, per i quali è prevista una dotazione complessiva di oltre 25 milioni di euro, relativi alla “Strategia sviluppo economico 2025”, anche a seguito delle esigenze emerse dall’ultima riunione dell’Osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente, svoltasi a Jesi lo scorso gennaio.

“Abbiamo constatato un grande interesse da parte delle imprese verso questi strumenti messi in campo – ha dichiarato il presidente Acquaroli – Con oltre venticinque milioni di euro riusciamo a dare un ulteriore importante sostegno al nostro tessuto economico e produttivo su misure come quella della ricerca e lo sviluppo e dell’innovazione. Abbiamo voluto fortemente investire per avviare la programmazione europea, che oggi ci vede tra le prime regioni in Italia. Questo ha comportato per la Regione un ingente cofinanziamento di oltre 132 milioni. È stata una scelta strategica, specialmente nel momento complesso che stiamo vivendo, dare sostegno all’imprenditoria marchigiana e rafforzare la nostra capacità produttiva. Questo è il ruolo delle istituzioni e su questo vogliamo spenderci al massimo”.

Le modifiche al PR FESR MARCHE 21-27

Relativamente allo scorrimento delle graduatorie, “durante la riunione dell’Osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente – ha spiegato Antonini – le Associazioni di categoria, in qualità di componenti dell’Osservatorio, hanno manifestato l’esigenza di modificare il piano finanziario del PR FESR MARCHE 21-27 chiedendo di riallocare 25,9 milioni di euro derivanti dalle economie di gestione, registratesi su precedenti interventi a seguito di revoche o riduzione di stanziamenti, sui bandi dell’Asse 1 che hanno fatto registrare una folta partecipazione, ai fini dello scorrimento delle relative graduatorie. Abbiamo così recepito queste richieste e proceduto con lo scorrimento delle graduatorie”.

Si tratta, in particolare, del bando ‘Ricerca e sviluppo per innovare le Marche’, del maggio 2023, del bando “Innovazione di prodotto o servizio sostenibile e digitale” del dicembre 2023, del bando ‘Infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori’ del febbraio 2024, e dei bandi per il “Sostegno agli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive”.

“Grazie allo scorrimento delle graduatorie – ha detto Antonini – riusciamo a soddisfare le richieste pervenuteci e a dare una risposta a centinaia di imprese che erano appunto rimaste fuori dai finanziamenti, con un’attenzione particolare al mondo dell’artigianato, contribuendo così a dare una forte spinta in avanti al desiderio di innovazione e sviluppo del sistema produttivo marchigiano. Le risorse che metteremo a disposizione ammontano complessivamente a 25,9 milioni di euro che serviranno a finanziare 212 progetti da parte di 239 imprese”.

I dirigenti del dipartimento Sviluppo economico della Regione Marche e del settore Industria, artigianato e credito, rispettivamente, Stefania Bussoletti e Silvano Bertini, hanno invece illustrato i bandi PR FESR 21-27 di prossima uscita. Sono bandi che riguardano: il sostegno a progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca; Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico; Promozione di iniziative in rete e/o di filiera per il riposizionamento competitivo in ambito internazionale.

NUOVI BANDI PR FESR 21-27 DI PROSSIMA USCITA

Sostegno a progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca in attuazione dell’intervento 1.3.2.2 del PR FESR MARCHE 21-27 (dotazione 7 Mln, uscita prevista 1° semestre 2025). Il bando intende supportare i progetti di ingegnerizzazione e valorizzazione economica di idee innovative realizzati dalle PMI per favorire la concretizzazione delle conoscenze generate, ridurre il time to market e rafforzare il trasferimento tecnologico in nuovi prodotti e processi capaci di generare rilevanti ricadute nelle imprese in termini di competitività e crescita sostenibile. Verranno anche sostenute le fasi di realizzazione test, prove, sperimentazioni e azioni di dimostrazione per la prototipazione e la validazione di prodotti a maggior valore aggiunto, prima della loro immissione sul mercato.

Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico in attuazione dell’intervento 1.1.3 del PR FESR MARCHE 21-27 (dotazione 4 Mln, uscita prevista 2° semestre 2025). Linee di intervento: Progetti di ricerca industriale finalizzati al trasferimento tecnologico- Rafforzamento delle capacità nell’ecosistema della ricerca- Il bando intende sostenere il processo di trasferimento tecnologico e quindi il passaggio dalla ricerca al mercato di soluzioni tecnologiche avanzate negli ambiti produttivi della Strategia di specializzazione intelligente, al fine di potenziare gli ecosistemi dell’innovazione e la competitività dell’imprenditoria marchigiana. I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento di imprese interessate allo sfruttamento e alla industrializzazione dei risultati della ricerca, disponibili a collaborare e a testare le prime applicazioni industriali dei risultati.

Promozione di iniziative in rete e/o di filiera per il riposizionamento competitivo in ambito internazionale in attuazione dell’intervento 1.3.4.3 del PR FESR MARCHE 21-27 (dotazione 7 Mln uscita prevista 1° semestre 2025). Il bando intende sostenere la crescita ed il consolidamento internazionale delle filiere produttive regionali e delle reti di impresa, attraverso percorsi congiunti e innovativi di internazionalizzazione, con l’obiettivo finale di migliorare il posizionamento competitivo dal punto di vista commerciale e tecnologico. I progetti dovranno essere realizzati in forma aggregata e dovranno essere volti alla definizione di una strategia di internazionalizzazione della filiera coinvolta in grado di rafforzare le partnership a livello internazionale con centri di competenza e cluster complementari a quelli marchigiani.

BANDI CON SCORRIMENTO GRADUATORIA

Bando “Ricerca e sviluppo per innovare le Marche” emanato con decreto 135 del 10.05.2023 in attuazione del PR FESR MARCHE 21-27 Intervento 1.1.1.1. Il bando ha inteso incentivare la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie innovative nei processi produttivi ed in grado di apportare un contributo sostanziale alla competitività del sistema produttivo, alla crescita sostenibile e allo sviluppo socio-economico delle Marche, promuovendo la collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca, la nuova occupazione e la qualificazione professionale del capitale umano. Contributi concessi con approvazione graduatoria 54,6 mln, progetti finanziati 96, imprese finanziate 228 (decreto 323/SVE del 01.07.2024). Ulteriori contributi da concedere con scorrimento graduatoria 3,4 mln per finanziare ulteriori 8 progetti e 19 imprese

Bando “Innovazione di prodotto o servizio sostenibile e digitale” emanato con decreto 215 del 11.12.2023 in attuazione del PR FESR MARCHE 21-27 Intervento 1.1.2.1. Il bando intende sostenere le PMI per la realizzazione di progetti volti ad introdurre soluzioni innovative di prodotto o di servizio basate sulla “Twin transition” (transizione digitale e sostenibile), in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile. I progetti prevedono l’adozione di nuove strategie commerciali e di marketing incentrate sul prodotto innovato, al fine rafforzare e rilanciare la presenza sui mercati delle PMI. Contributi concessi con approvazione graduatoria 28 mln, progetti finanziati 227, imprese finanziate 238 (decreto 427 del 07.11.2024). Ulteriori contributi da concedere con scorrimento graduatoria 6 mln per finanziare ulteriori 48 progetti e 49 imprese.

Bando “Infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori” emanato con decreto 61 del 22.02.2024 in attuazione del PR FESR MARCHE 21-27 Intervento 1.1.7.1. Il bando intende sostenere la realizzazione e il rafforzamento di infrastrutture costituite da imprese anche in forma aggregata, volte a promuovere lo sviluppo imprenditoriale e innovativo sul territorio delle Marche. Con l’obiettivo di favorire la realizzazione o l’espansione di centri dove sviluppare e promuovere iniziative imprenditoriali o professionali a contenuto innovativo e creativo attraverso la messa a disposizione di spazi collaborativi e servizi di accompagnamento allo sviluppo delle idee e dei progetti, fino all’avviamento e sviluppo delle imprese, e lo stimolo a processi di contaminazione e scambio di conoscenze e competenze utili per l’innovazione tecnologica, concettuale e sociale. Contributi già concessi con approvazione graduatoria 7 mln, progetti finanziati 10, imprese finanziate 35 (decreto 603 del 18.12.2024). Ulteriori contributi da concedere con scorrimento graduatoria 2 mln per finanziare ulteriori 5 progetti e 20 imprese.

“Sostegno agli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive” – Bandi emanati con decreti vari in attuazione del PR FESR MARCHE 21-27 Intervento 1.3.2.1. Si tratta di 3 bandi dedicati alle PMI industriali, artigiane e alle cooperative, tutti con partecipazione molto elevata, che hanno l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di processi innovativi a basso impatto sui consumi energetici con l’introduzione delle tecnologie digitali per l’ammodernamento degli impianti e la creazione di nuove unità produttive. Si tratta di interventi molto importanti per la struttura del tessuto produttivo regionale che hanno consentito alle PMI di creare nuove imprese tecnologicamente avanzate nel settore dell’artigianato, dell’industria e della cooperazione. Contributi già concessi con approvazione graduatoria 21,3 mln, progetti finanziati 194, imprese finanziate 194 (decreti vari). Ulteriori contributi da concedere con scorrimento graduatoria 14,5 mln per finanziare ulteriori 151 progetti e 151 imprese.

