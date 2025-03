Il titolo in rally a Piazza Affari sulle voci in Europa di un aumento della spesa per la Difesa

Leonardo vola in Borsa, e sfiora il +17% subito dopo l’apertura.

Il titolo italiano in rally a Piazza Affari con un aumento attuale che viaggia tra il +10 e il +12%.

In generale i titoli della Difesa in Europa vanno bene, alcuni come Leonardo doppia cifra, sulle voci che si rincorrono di un aumento della spesa per i Paesi all’interno della Nato.

