L’assessore Chiara Biondi: “Garantire pari opportunità sostenendo le famiglie in difficoltà”

Ammonta a 150 euro l’importo delle borse di studio ministeriali per l’anno scolastico 2024/2025. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’istruzione Chiara Biondi, ha approvato i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto. L’importo complessivo destinato alle Marche è di 862.249 euro. L’iniziativa mira a sostenere il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti nella regione e appartenenti a famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 13.500 euro.

La misura

“Con questa misura vogliamo garantire pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti del nostro territorio, sostenendo economicamente le famiglie in difficoltà – ha commentato l’assessore Biondi -. Il diritto allo studio è un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità, e attraverso queste borse di studio intendiamo dare un contributo concreto per favorire il successo formativo di tutti i giovani marchigiani”.

Le domande

Le domande potranno essere presentate presso il comune di residenza entro i termini stabiliti dallo stesso. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e agevolare l’acquisto di libri di testo, la mobilità e l’accesso a beni e servizi culturali.

Le istanze saranno raccolte dai Comuni, che provvederanno alla trasmissione dei dati alla regione per la formazione di una graduatoria unica regionale da inviare al Ministero dell’istruzione e del merito. La Regione Marche, in collaborazione con i Comuni e le istituzioni scolastiche, garantirà un’adeguata informazione sulle modalità di accesso al beneficio, attraverso il proprio sito istituzionale e gli enti territoriali coinvolti.

Per maggiori approfondimenti consultare la pagina dedicata:https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-e-Diritto-allo-Studio/Diritto-allo-studio/Diritto-allo-studio-scolastico#23033_Borse-di-studio-a.s.-2024/2025

