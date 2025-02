L'AD di Mediaset in un'intervista: "Ottimi risultati Mfe: utile netto 251 milioni"

“Il consiglio d’amministrazione ha approvato i dati preliminari Mfe-MediaForEurope del 2024 e devo dire che sono risultati ottimi sotto tutti i fronti. Siamo in controtendenza rispetto a tutti i broadcaster e le media company europee. Tutti i broadcaster sono in una fase complicata che registra dei cali di risultato e noi, invece, siamo riusciti a difendere la nostra dimensione e addirittura a crescere”. Così Pier Silvio Berlusconi in un’intervista al Tg5.

“Oggi i mercati ci riconoscono di aver attuato un’ottima strategia: chiara e definita – prosegue – siamo diventati il broadcaster che vale più di tutti in Europa, tenendo conto anche di quelli tedeschi e francesi. La presenza di queste big tech, di questi giganti, che oggi hanno un enorme potere economico finanziario con poche regole che spesso non seguono, è davvero un qualcosa che rischia di fare male non solo agli editori, ma a tutte le aziende europee e anche italiane”.

“Cosa si può fare? – conclude Pier Silvio Berlusconi – chiediamo semplicemente di non essere svantaggiati rispetto a questi giganti. È un fenomeno che andrà a toccare gli interessi degli italiani e dei lavoratori. Queste multinazionali hanno un tale potere per cui andranno ad incidere sui livelli occupazionali e addirittura anche sui livelli dei salari. Quindi secondo me quella della regolamentazione delle big tech è una questione che va portata anche all’opinione pubblica, interessa tutti noi”.

