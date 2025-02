Sono 41 i progetti che hanno ottenuto l'ok, ovvero 246 imprese, per il rilancio sociale, culturale ed economico dei territori

Sono 41 i progetti finanziati, coinvolgendo 246 imprese che realizzeranno investimenti per oltre 12 milioni di euro, grazie al sostegno di 5 milioni di contributi regionali. La Regione Marche ha pubblicato la graduatoria relativa al bando ‘Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali’, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’artigianato artistico e di qualità.

Il bando

“Questo bando rappresenta un importante strumento di crescita per il tessuto commerciale delle Marche – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Antonini -. La Regione continua a investire con determinazione nelle attività locali, riconoscendo il valore dei Centri Commerciali Naturali come motore di sviluppo economico e sociale. Sostenere la rete delle piccole e medie imprese significa preservare l’identità dei nostri territori e promuovere una crescita sostenibile basata sull’innovazione e sulla collaborazione. Solo una gestione integrata dell’offerta può garantire la competitività degli esercizi di piccola e media dimensione. Potenziando l’attrattività, incentiviamo la vitalità dei territori, incoraggiando l’apertura di nuove attività da parte dei giovani e rendendo le nostre città più interessanti per specifici target turistici”.

L’obiettivo

L’obiettivo del bando è stato quello di rafforzare il tessuto economico locale, valorizzando le attività commerciali e artigianali attraverso una gestione integrata dell’offerta. La Regione ha puntato su progetti capaci di rivitalizzare i centri storici e urbani, incentivando un commercio di qualità in grado di attrarre interesse turistico e culturale.

Gli interventi

Gli interventi finanziati hanno previsto azioni per il rilancio economico delle aree urbane mediante aggregazioni di imprese e l’adozione di soluzioni innovative, tra cui l’intelligenza artificiale, l’Internet delle Cose (dispositivi fisici che sono connessi a internet e possono comunicare tra loro e con altri sistemi) e strategie di digital marketing evoluto. In totale, sono stati presentati 72 progetti, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, finanziata attraverso i fondi del PR FESR Marche 2021-2027.

