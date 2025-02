Anticipa di due anni il target dei 4 milioni portandolo al 2028, obiettivo 1.500 negozi e 3mila tecnici entro il 2030

Edison Energia, società del gruppo Edison che si occupa della vendita di energia elettrica e gas, raggiunge 3 milioni di contratti e anticipa di 2 anni, ossia al 2028, il target di 4 milioni di contratti, “confermando il proprio ruolo di operatore chiave del mercato italiano, attivo e presente su tutto il territorio nazionale e vicino alle esigenze del consumatore”.

Edison oggi presenta il Piano di sviluppo a Milano.

“La vicinanza al consumatore, i servizi a valore aggiunto e quelli di efficienza energetica sono al centro della strategia di sviluppo retail di Edison Energia – dice la società – con l’obiettivo di mantenere il rapporto contratti per punto vendita e quindi raggiungere quota 1.500 negozi e 3mila tecnici entro il 2030″.

In Italia il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico: su circa 12 milioni di edifici residenziali, circa 5 milioni di edifici hanno le prestazioni più scadenti (F e G) e richiederanno un intervento di efficientamento come, per esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici o di pompe di calore presenti nella piattaforma Risolve.

Nel 2024 sono stati installati in Italia circa 400mila impianti per l’efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore) e si stima un tasso di crescita annuo composto (CAGR) delle installazioni di prodotti di efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore) del 17% tra il 2025 e il 2030. La società punta ad avere in questo segmento una quota coerente con quella che ha sul mercato finale.

