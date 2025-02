La lettera del presidente dell'istituto in vista dell'assemblea del 27 marzo: "Il nostro un ruolo per un'Europa più competitiva"

La lettera agli azionisti di Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit, nella relazione finanziaria 2024 depositata in vista dell’assemblea del prossimo 27 marzo. “Le imprese che supportiamo sono essenziali affinché queste possano prosperare, poiché contribuiscono a rafforzare la loro competitività e, di conseguenza, quella dell’intero blocco geografico in cui operiamo. Consolidando la presenza nei mercati europei che serviamo e capitalizzando sulla creazione di banche continentali, noi – come gruppo bancario – possiamo svolgere un ruolo cruciale nel rendere l’Europa più competitiva, supportando al meglio le imprese e servendo in modo efficiente i clienti retail, affinché i loro risparmi vengano veicolati nell’economia“, ha scritto Padoan parlando dei piani per il futuro dell’istituto. “Abbiamo, infatti – dice Padoan – la possibilità di far leva sulla nostra rete bancaria paneuropea, sulla strategia, l’energia e l’ambizione per aiutare il nostro continente a uscire da questi anni di stagnazione e di stallo ed entrare in una nuova era di prosperità che ponga l’Europa sullo stesso piano competitivo degli Stati Uniti”.

Padoan (Unicredit): “Svilupperemo profilo internazionale”

“Svilupperemo la forza del nostro profilo internazionale, avendo già costruito solide basi in due mercati chiave come Italia e Germania, confermando il valore del nostro status di Banca paneuropea. Sebbene l’attuale quadro economico non sia quello che speravamo per l’Europa, abbiamo consolidato la nostra resilienza come attore economico, preparandoci a fronteggiare le difficoltà future e, soprattutto, a rimanere saldamente al fianco dei clienti per aiutarli a raggiungere il successo. In questo senso, le prospettive per noi sono davvero promettenti”, si legge ancora nella lettera del presidente di Unicredit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata