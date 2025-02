L'Ad Orcel: "Il 2024 miglior anno di sempre, aumentiamo dividendo nel 2025"

UniCredit batte le stime: vola l’utile a 9,3 miliardi nel 2024. Un anno, il 2024, che secondo l’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel è stato “il migliore di sempre”, tanto da portare all’intenzione di “aumentare il dividendo nel 2025″.

L’utile netto nel 2024 è pari a 9,3 miliardi, in aumento dell’8,1% rispetto all’anno precedente.

Questi dati “sono la chiara dimostrazione della nostra trasformazione – dice Unicredit -l’utile netto nel 2024 si è attestato a 10,3 miliardi su base sottostante, ovvero non considerando gli 1,3 miliardi relativi a oneri straordinari (al lordo delle imposte) dovuti ai costi di integrazione (0,8 miliardi) a garanzia della redditività futura e alla copertura completa del caso RC”. Per Unicredit nel 2024 i ricavi netti sono cresciuti a 24,2 miliardi, in crescita del 4% anno su anno.

Unicredit ha una “ambizione per un utile netto nel 2027 pari a circa 10 miliardi“.

“Abbiamo concluso il 2024 con un solido quarto trimestre – afferma Orcel – a coronamento di sedici trimestri di crescita redditizia e di qualità, e con il nostro miglior utile netto contabile annuo di sempre pari a 9,7 miliardi. L’utile netto sottostante si è attestato a 10,3 miliardi al netto delle azioni volte a garantire la redditività futura. In questa fase accelereremo la nostra crescita, aspirando ad ampliare ulteriormente la distanza dai nostri concorrenti, chiuderemo il divario che ci separa in termini di valutazione, consolidando UniCredit come la banca per il futuro dell’Europa e come il punto di riferimento del settore bancario. Intendiamo aumentare la distribuzione agli azionisti a 9 miliardi per il 2024. A riprova ulteriore della nostra generosa politica di distribuzione, stiamo aumentando il dividendo al 50% dell’utile netto a partire dal 2025″.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata