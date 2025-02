Diminuzioni nei principali mercati del blocco, come Francia, Italia e Germania. Veicoli elettrici al 15% della quota di mercato

Diminuiscono del 2,6% le immatricolazioni di nuove auto in Ue a gennaio 2025. Lo comunica Acea, associazione dei costruttori europei di auto. Hanno registrato cali molti dei principali mercati del blocco: Francia (-6,2%), Italia (-5,8%), Germania (-2,8%). La Spagna, al contrario, ha registrato un aumento del 5,3%.

📊🚗 European car sales figures for January are fresh off the press!

New car registrations declined by 3% in January 2025.

Although Battery-electric car had a 15% market share, it's clear that Europe still has a lot of work to reach the 25% market share needed

— ACEA (@ACEA_auto) February 25, 2025