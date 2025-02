Da astro nascente di Wall Street la fabbrica dell'Arizona presenta domanda al tribunale per vendere

L’azienda Usa Nikola va in fallimento.

Produttrice di veicoli elettrici, soprattutto camion, in difficoltà ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11.

Un tempo astro nascente di Wall Street, Nikola è stata coinvolta in uno scandalo e il suo fondatore è stato condannato nel 2022 per aver ingannato gli investitori sulle capacità dell’azienda.

L’azienda dell’Arizona ha presentato domanda di protezione presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware e ha dichiarato mercoledì di aver presentato anche una mozione per ottenere l’approvazione a perseguire un’asta e la vendita dell’attività.

Nikola ha in programma di continuare le operazioni di assistenza e supporto limitate per i veicoli in circolazione, comprese alcune operazioni di rifornimento Hyla fino alla fine di marzo, previa approvazione del tribunale. L’azienda ha dichiarato che dopo tale data avrà bisogno di uno o più partner per sostenere questo tipo di attività.

